Conti pubblici | Freni | ' non diamo a spread un valore eccessivo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "L'obiettivo è portare loai livelli della Grecia e del Portogallo. Ma nonalloun, non gliuna importanza più di quella che ha. Loè uno solo degli indicatori da tenere in conto". Lo sostiene il sottosegretario per l'Economia e le finanze, Federico, nel suo intervento al convegno de Il Foglio Quotidiano dal titolo 'Idee creative per un'Italia più attrattiva'. "Il tema del debito credo sia ampio. Affrontarlo solo a livello quantitativo credo sia sbagliato. A livello globale la domanda di debito è in crescita ovunque, il nostro problema è la nostra spesa per interessi. Nel 2023 abbiamo speso 80 miliardi di interessi e fatto una legge di bilancio da 25 miliardi", ...