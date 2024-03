Per ridurre il rischio di ictus e infarto , che colpiscono sempre più donne, è fondamentale imparare a riconoscere i sintomi della fibrillazione atriale , asintomatica in circa il 40% dei pazienti ... (iodonna)

Conoscere l'arte e la cultura nel Ventennio. Un volume monumentale - I cinque chili di carta del "Fascio Primogenito". Un tomo introvabile del 1938 per comprendere meglio come funzionava la dittatura ...ilfoglio

Omaggio ad Enrico Castellani al Museo d’arte Mendrisio - Il Museo d’arte Mendrisio celebra Enrico Castellani, presentando una retrospettiva composta da 60 opere che tracciano l’intera carriera dell’artista. Inaugurazione sabato 23 marzo ore 18. Attraverso d ...varesenews

La grande pittura di Matteo Massagrande in mostra con “Senza bussare” alla Galleria punto sull’arte - Senza Bussare è un’occasione unica per Conoscere un affermato artista come Massagrande e per entrare in contatto con la sua grande arte, fatta di tradizione unita alle più moderne ricerche in ambito ...varesenews