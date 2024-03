Congresso di Roma | ha vinto l’unità di Fdi | “Siamo un partito serio | con la capacità di fare sintesi”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 23 marzo 2024) Non ci sono divisioni in Fratelli d’Italia, solo sacrificio, impegno, senso di responsabilità. Così Massimo Milani alno di FdI all’Eur ha spiegato la sua rinuncia alla candidatura in favore di Marco Perissa. “un, di militanti”, ha commentato Arianna Meloni visibilmente soddisfatta della soluzione. “Passata la linea unitaria,contenti, adesso lavoriamo”. Il lavoro svolto da Milani in questi anni è stato impagabile e a lui sono giunti i riconosimenti e i ringraziamenti. In primis da Fabio Rampelli: “Grazie a Massimo Milani per questo gesto di generosità. I suoi dieci anni alla guida della Federazionena sono stati impagabili e ci hanno consentito di crescere in altezza e in larghezza: più forti e con più consensi ma anche più ...