Confine chiuso con Croazia e Slovenia, si spinge per ripristinare la libera circolazione. Svolta per l'estate - Italia, Slovenia e Croazia stanno lavorando congiuntamente per arrivare ad abolire i controlli alla frontiera interni alla zona Schengen prima dell’arrivo della stagione estiva. A darne ...ilgazzettino

Cooperazione migratoria con i Paesi balcanici. Cosa sta facendo l’Italia - Costruire una strategia comune alla voce “rotta balcanica” al fine di individuare azioni congiunte per contrastare il traffico di migranti. Il Forum Brdo Process persegue questi obiettivi e la XII edi ...formiche

Russia, prime evacuazioni dalla regione di Confine di Belgorod: 1.200 bambini trasferiti a Penza - A inizio settimana il governatore della regione aveva annunciato il trasferimento di novemila minori e la chiusura delle scuole a causa dell'intensificarsi degli attacchi aerei ucraini ...it.euronews