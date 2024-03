Conferenza stampa con Song Kang-Ho e Kim Jee-woon al 22° Florence Korea Film Fest

Alle 13:30 di sabato 23 marzo il nuovo tecnico della Lazio , Igor Tudor si presenterà alla stampa in conferenza stampa . A Formello è tutto pronto per le parole dell’allenatore biancoceleste, già ... (sportface)

Alle 13:30 di sabato 23 marzo il nuovo tecnico della Lazio , Igor Tudor si presenterà alla stampa in conferenza stampa . A Formello è tutto pronto per le parole dell’allenatore biancoceleste, già ... (sportface)

Laudadio chiude Bif&st 2024 e lascia direzione artistica - L'annuncio è stato fatto dallo stesso Laudadio nel corso della Conferenza stampa finale in corso nel teatro Petruzzelli di Bari. "Sono stato chiamato a dirigere un altro prestigioso evento ...ansa

Lazio, Tudor: "Luis Alberto Forte e può giocare ovunque. Fine ciclo Ma cosa...." - Igor Tudor si presenta in Conferenza stampa. Il tecnico della Lazio ha risposto anche alla domanda su Luis Alberto che non sembrerebbe avere le caratteristiche giuste per il gioco del croato. L'ex ...lalaziosiamonoi

Lazio, Tudor si presenta: 'A me piace vincere, non divertirmi. E non chiamatemi sergente di ferro' - Igor Tudor si presenta al mondo Lazio. Il nuovo tecnico biancoceleste oggi ha parlato in Conferenza stampa dell`inizio di questa sua nuova avventura, dei motivi.calciomercato