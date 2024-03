Confcommercio su Palazzo dei Congressi | “Niente scuse | la riapertura è una priorità”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Pisa, 22 marzo 2024 – “Siamo stupiti dalle parole del prorettore dell'Università Francesco Leccese che, sulla stampa locale, assimila ildeiad altre strutture come il PalaTodisco proponendo nuove collocazioni che nulla hanno a che vedere con la sua funzione centrale e strategica per il turismo congressuale pisano”. Stefano Maestri Accesi, presidente diprovincia di Pisa, non nasconde tutte le sue perplessità. “Da ormai sette mesi abbiamo acceso i riflettori su una questione molto importante per l'attrattività di Pisa e del suo territorio. Ci siamo messi immediatamente a disposizione, cercando di coinvolgere le principali istituzioni della città. Abbiamo proposto una partnership pubblico-privata per fare ripartire ildei, proposta accolta favorevolmente ...