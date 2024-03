Condomini Aler | bollette già più leggere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Insieme a una delegazione di cittadini, l’amministrazione comunale ha accolto l’assessore regionale alla Casa e all’housing sociale Paolo Franco. Insieme a lui è stato poi avviato un sopralluogo (nella foto) che è iniziato nel cortile delle casedi via Montegrappa/Stelvio. "Nominato lo scorso anno, si trattava per lui della prima visita a Cusano Milanino: nel 2021 avevamo ricevuto il precedente assessore, Alessandro Mattinzoli", ha spiegato la sindaca Via Lesma. In questi ultimi anni, qualcosa si sta finalmente muovendo nelle case pubbliche di proprietà dell’agenzia per l’edilizia residenziale.ha infatti investito 3,2 milioni di euro per l’efficientamento energetico degli stabili di Cusano Milanino. "Si dovrebbe riuscire a reperire un ulteriore milione di euro", ha annunciato Lesma. Caseggiati più moderni e ...