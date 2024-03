Con la chiusura dei negozi perdiamo identità Ma anche ‘valorizzando’ la natura

(Di sabato 23 marzo 2024) Credo che pochi ricordino i Buggles, ma chi ha iniziato a guardare Mtv nel 1981 non può non ricordare la loro hit Video killed the radio stars dove si preannuncia la morte della radio, uccisa dai video musicali: la musica non si ascolta più, si guarda. Poi c’è stata la morte dei vinili, delle musicassette e ora dei compact disc, visto che la musica si ascolta dai file. La televisione ha ucciso il cinema, con ladei cinema di quartiere, amalgamati in enormi multisala, di solito periferici. Le serie e i megaschermi casalinghi stanno dando il colpo di grazia al cinema. Stessa sorte per idi quartiere, uccisi prima dai supermercati e ora dalle consegne a domicilio da ordini in rete. Stanno scomparendo le librerie, visto che i libri si ordinano in rete e arrivano istantaneamente, se si scaricano in formato elettronico. Non parliamo delle ...

