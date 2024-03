Compravendita villa Alberoni | si indaga per riciclaggio

(Di sabato 23 marzo 2024) C'è una svolta nell'indagine della Procura di Milano sul caso dellain Versilia di Francesco, acquistata da Dimitri Kunz D'Asburgo, compagno di Daniela Santanchè, e da Laura De Cicco, moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa per 2,45 milioni e rivenduta a gennaio dell'anno scorso, in meno di un'ora dal rogito, all'imprenditore Antonio Rapisarda per 3,45 milioni. Da quanto si apprende, la Gdf è stata delegata adre persui flussi di denaro e la destinazione della plusvalenza di un milione e verificare se, parte della somma, sia servita per coprire i debiti di Visibilia.

McDonald’s inaugura il nuovo ristorante di villa di Tirano - ROMA – Il nuovo ristorante McDonald’s di villa di Tirano, in provincia di Sondrio, situato in Via Nazionale, 145/a, è stato ufficialmente inaugurato. Nel nuovo McDonald’s lavorano 33 persone, di cui l ...dire

SONDRIO, MCDONALD’S INAUGURA NUOVO RISTORANTE A villa DI TIRANO - Nel locale sono impiegate 33 persone di cui l’80% donne Roma – Il nuovo ristorante McDonald’s di villa di Tirano, in provincia di Sondrio, situato in Via Nazionale, 145/a, è stato ufficialmente inaugu ...mi-lorenteggio

villa in vendita Pescantina - 190 risultati per la tua ricerca di villa in vendita Pescantina. l'immobile in vendita più conveniente parte da 95.000 €. Cerchi altre case e appartamenti in vendita Guarda anche i risultati per Vill ...libero