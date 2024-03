Completata la posa di cento chilometri di fibra ottica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Nelle scorse settimane è stato completato il cablaggio delle circa 36mila unità immobiliari della città, e da ieri è disponibile una nuova rete, moderna e all’avanguardia, che abilita velocità di connessione fino a 1 gigabit per secondo. Laultraveloce è arrivata praticamente in tutti i quartieri della città come previsto nel piano di sviluppo di Open Fiber. "Il completamento dell’installazione dellaè un importante passo in avanti per lo sviluppo tecnologico della nostra città – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – in una società in continua evoluzione, questo progetto non solo migliora la connettività internet, ma è fondamentale per l’innovazione, la crescita economica e per incrementare le opportunità di lavoro".