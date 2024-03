Come funziona il congedo di paternità per i lavoratori dipendenti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 23 marzo 2024) Iche diventano padri hanno diritto a astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi. Il diritto va esercitato nel periodo intercorrente tra i due mesi precedenti al parto e i cinque mesi successivi alla nascita del bambino. Ildipuò essere utilizzato anche in via non continuativa ed è incrementato a venti giorni in caso di parto gemellare. L’indennità garantita aisubordinati per ildiè pari al 100 per cento della retribuzione. In caso di morte, di grave infermità della madre, di abbandono nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, spetta anche ilobbligatorio che sarebbe spettato alla lavoratrice. In questo caso, quindi, il padre ha diritto ad astenersi dal lavoro ...