Come capire se il proprio figlio è miope

(Di sabato 23 marzo 2024) Se i nostri figli tornano a casa e ci dicono che vedono male la lavagna a scuola, si avvicinano molto allo schermo della televisione e strizzano spesso gli occhi quando la guardano, se gli lacrimano gli occhi o si arrossano spesso, o se cominciano a prendere brutti voti a scuola, è bene andare a fondo al problema: è possibile che siano miopi. La miopia è un difetto di rifrazione causato, tra l’altro, dall’eccessiva curvatura della cornea o del cristallino, che fa sì che la luce si concentri davanti alla retina e non su di essa, facendo apparire sfocati gli oggetti che sono lontani. Molti bambini soffrono di questo problema e secondo i dati forniti da Clinica Baviera, un bambino italiano su quattro è, un dato che sembra anche aumentare di anno in anno. Per prima cosa gli esperti di Clinica Baviera illustrano le tipologie di miopia infantile esistenti: Miopia ...