Come arredare la cameretta del neonato | 6 consigli per gli acquisti

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di sabato 23 marzo 2024) Gli ultimi momenti che precedono l’arrivo di unsono ovviamente dedicati alla preparazione, anche dell’ambiente che lo accoglierà. La cosiddetta sindrome del nido, per cui le future mamme sentono l’obbligo di organizzare e pulire tutto in previsione proprio della nuova vita che abiterà la casa, esattamentefanno gli uccelli, non può non riguardare, naturalmente, anche ladel bebè, che dovrà quindi essere pronta ad accogliere il piccolo al rientro dall’ospedale. Senza lasciarsi prendere dal panico, e dalla frenesia di avere tutto sotto controllo a ogni costo, vediamo alcunisual meglio lache ospiterà il bambino. 6 idee di stile per ladelUn ...