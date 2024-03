(Di sabato 23 marzo 2024) ROÈ VOLCIANO (Brescia) I video che mostrano "una violenza sconvolgente e oscena", e chi era presente "e "non si è indignato" che ha cosi "dato il peggio di sé". L’esortazione "a non abituarsi alla violenza", e infine l’invito, sofferto, a tornare al più presto "a essere Umani, costruiamo insieme la società dove vorremmo vivere" perché "voi ragazzi, lo sappiamo, sapete essere meglio di così". È una lettera accorata quella scritta ieri dalla dirigente scolastica Camilla Lavazza, direttrice del Cfp Scar di Roè Volciano, nel Bresciano, per rivolgersi ai propri studenti dopo la brutale rissa alla fermata dell’autobus fuori dall’istituto tra due adolescenti. Qui una ragazzina di 15 anni, al culmine di un diverbio forse per questioni di cuore, ha estratto un coltello e colpito una 14enne ferendola al braccio, al fianco e alla gamba, causandole ferite giudicate gravi. Tutto attorno i ...

Una quindicenne ha ferito con un coltello una ragazza di 14 anni durante una lite a Roè Volciano, nel Brescia no. La vittima è stata tras ferita in ospedale in condizioni serie ma non sarebbe in ... (tg24.sky)

Una ragazzina di 15 anni ha ferito a coltellate una 14enne durante una Lite . È accaduto a Roè Volciano, nel Bresciano . La vittima è stata tras ferita in ospedale in condizioni serie ma non sarebbe ... (ilfattoquotidiano)

Coltellate tra ragazzine. La preside: no all’indifferenza - I video che mostrano "una violenza sconvolgente e oscena", e chi era presente "e "non si è indignato" che ha cosi "dato il peggio di sé". L’esortazione "a non abituarsi alla violenza", e infine l’invi ...quotidiano

Guardare l'orrore (reale) come una serie tv: Coltellate tra ragazze, cosa ci allarma - Se solo uno dei ragazzini che ha filmato con il cellulare una rissa tra due ragazzine, finita a Coltellate; e non solo non ha fatto nulla per separarle, ma le ha incitate, ridendo e gridando, così il ...informazione

Molti filmini, zero umanità - L’omissione di soccorso è un reato, e bene sarebbe che i presenti venissero identificati e convocati dal Tribunale dei Minori, così da rendersene almeno conto, che è un reato. E poi se ne tornassero a ...repubblica