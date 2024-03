Colosso delle prenotazioni Antitrust | faro su Booking | Sospetti sugli sconti

(Di sabato 23 marzo 2024) Ancora una volta ilalberghiere,.com, finisce nel mirino dell’. Era già successo 5 anni fa, dopo la denuncia di agenzie di viaggio online e dei consumatori sulla presenza di "informazioni fuorvianti o incomplete". Ora l’autorità che vigila sul mercato vuole vederci chiaro sue prezziofferte online. Giovedì, funzionari dell’Agcm, accompagnati dalla Guardia di Finanza, hanno passato al setaccio le sedi dell’azienda e avviato, così, l’istruttoria per abuso di posizione dominante. Il meccanismo che altererebbe il mercato penalizzando, quindi, concorrenti e consumatori, è quello relativo ai "privilegi" concessi dalla piattaforma alle strutture alberghiere che entrano a far parte, a fronte di commissioni più ...

