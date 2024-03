Colonie feline | la mappa Sono venticinque a Pisa Tre sono state chiuse | Non ci sono i gatti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) E’ partito il censimento delledel Comune. E si parte con la chiusura di treed il ritiro di altrettanti patenti di gattaro/gattara. Da anni, l’amministrazione comunale non faceva un vero e proprio censimento di quelle "comunità" dei nostri amici randagi ed ora ha deciso di mettere ordine in questo settore che coinvolge anche la Asl per conoscenza. Lequelle di via Monterotondo, via Darsena e via Asmara. Il perché della chiusura di questesta scritto negli atti dell’Ufficio ambiente comunale e cioè, lì si recita che "dall’istruttoria depositata agli atti d’ufficio che ha verificato la cessazione dell’attività della colonia in quanto non è stata riscontrata la presenza di felini né ...