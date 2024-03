Coldiretti apre un mercato coperto di Campagna Amica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato inaugurato stamattina, su iniziativa, ildi Salerno, in via Raffaele Lanzara. In uno spazio di oltre 600 metri quadri, prende forma il 66°diin Italia, una grande occasione per scoprire le eccellenze agroalimentari salernitane sulla scia di quanto già consolidato in oltre 16 anni dial parco Pinocchio e a piazza San Francesco. Non solo vendita diretta nel nuovo spazio, ma anche attività didattiche con le scuole per educare le nuove generazioni al cibo sano, con una aula didattica e laboratori, uno spazio polifunzionale dove parlare di cibo, ...