Classifica Mondiale MotoGP 2024 | punti | graduatoria | distacchi Bagnaia al comando!

(Di sabato 23 marzo 2024) Ilè scattato sabato 9 marzo con la disputa del GP del Qatar prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagione della massima categoria motoristica è scattata sul circuito di Lusail, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i. Sono previsti ben 21 Gran Premi (tutti con anche la Sprint Race), che ci terranno compagnia fino a domenica 17 novembre. Francescoha vinto gli ultimi due Mondiali e sarà ancora una volta l’uomo da battere. Il fuoriclasse piemontese può fare affidamento su una superba Ducati, ancora una volta la moto di riferimento del Circus. L’avversario di riferimento sarà lo spagnolo Jorge Martin, alfiere della Ducati Pramac contro cui aveva ...

La classifica piloti del Mondiale 2024 di Moto 2: ecco i punti sempre aggiornati gara dopo gara . Inizia dal Qatar una lunga stagione in compagnia della classe intermedia tra le tre del Moto Mondiale ... (sportface)

Los Angeles, 16 marzo 2024 – Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz oggi a Indian Wells per un posto in finale nell’Atp Masters 1000 e per il secondo posto nel ranking. L’azzurro, numero 3 del mondo, ... (ilfaroonline)

Superbike, Bulega beffato in extremis da Razgatlioglu ma in testa al Mondiale - Nicolò Bulega ancora protagonista. Il riminese guida gara1 del Gp di Catalogna per tre quarti di gara ma sul più bello è tradito dalle gomme, che ...corriereromagna

Coppa del Mondo, Delago è terza alle Finali di Salbaach: “La strada presa è giusta” - Ci sarà ancora molto lavoro per oltre un mese e poi un po’ di vacanza”, aggiunge la 33enne valdostana, seconda nella Classifica generale di Coppa del mondo e anche in quelle di gigante e superg.ilfaroonline

Discesa libera Saalbach 2024: Huetter vince, Delago sul podio - A fare da contraltare a questo successo è la beffa per Lara Gut Behrami, che deve cedere la Coppa del Mondo di discesa per soli 28 punti in Classifica generale. Huetter si prende la sfera di cristallo ...tag24