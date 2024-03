Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2024 | Huetter fa sua la graduatoria di discesa

Serie B - La Bakery Piacenza a Salerno per la più lunga trasferta del campionato - Dopo la sosta per la Final four di Coppa Italia, ritorna il campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24, e per la Bakery Basket Piacenza ci sarà da affrontare la ...pianetabasket

Sci alpino, il presidente della FISI: “Brignone incredibile per l’energia, dalle discipline tecniche al maschile vogliamo di più” - Titoli di coda sulla stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. A Saalbach (Austria), il giorno della discesa che farà calare il sipario su quest'annata. Un percorso nel quale Federica Br ...oasport

Akademia Messina, a Macerata un antipasto della semifinale play-off per l’A1 - Penultimo turno di Pool Promozione per l’Akademia Città di Messina che, con la certezza matematica dell'accesso ai play-off già raggiunta in virtù del successo contro Cremona e del terzo posto finale, ...messinasportiva