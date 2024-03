Cinema | la morale ha ucciso i film di destra | film sempre più sinistri e noiosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Ma che fine ha fatto ildi, quello sano, eroico, conservatore, quello che riempiva le sale facendo scattare nel pubblico i processi di identificazione con i personaggi e gli attori? Non c'è più, o almeno si ritrova a stento e non c'entra nulla chi vota cosa. Se un tempo ildi sinistra, quello noioso, minimalista, a basso profilo, dogmatico nel senso che discende da Dogma, era un fatto meramente italiano, oggi il malessere dello spettatore medio, alla ricerca di grandi storie ed emozioni forti, non può nemmeno rifugiarsi a Hollywood, dove l'ondata woke e perbenista ha tolto ogni poesia alla settima arte. Risultato: ivanno male, non piacciono alla gente, annoiano da morire. Non resta che ripiegare sui classici, recuperare vecchi capolavori che oggi sarebbero sforbiciati senza ...