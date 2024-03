Cina | Starbucks lancia nuova linea di caffe’ con olio d’oliva Partanna

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024) Shanghai, 23 mar – (Xinhua) –ieri hato inladi bevande “Oleato”, che uniscono ilarabica con l’extravergine, fornito dall’azienda agricola italiana Asaro. Questagamma comprende sei bevande create su misura per i gusti dei consumatori cinesi, tra cui l'”Oleato lemon cream latte”. E’ la prima volta che una bevanda Oleato viene creata esclusivamente per il mercato cinese. “La combinazione di due ingredienti crea nuovi sapori e consistenze straordinarie che promettono di trasformare il modo in cui si gusta il caffe'”, ha dichiarato Howard Schultz, fondatore di, condividendo la sua esperienza in Sicilia ...