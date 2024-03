Cina | numero presbiti di Francois a Chongqing supera 180

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 mar – (Xinhua) – Ildeidipresso una riserva naturale a, in, e’ aumentato a oltre 180 grazie al continuo ripristino ecologico negli ultimi anni. Agenzia Xinhua

Il recente scandalo del cosiddetto Bosniagate, nel quale molti studenti italiani hanno pagato profumatamente la possibilità di conseguire una laurea in Medicina o in una professione sanitaria presso ... (ilfattoquotidiano)

Urumqi, 08 mar – (Xinhua) – La regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro nel 2023 contava 1.911 imprese ad alta tecnologia, in settori quali l’agricoltura intelligente, le nuove ... (romadailynews)

Novak Djokovic non dovrebbe prendere parte al Masters 1000 di Miami, che andrà in scena sul cemento statunitense dal 21 al 31 marzo. Il numero 1 al mondo, reduce dall’eliminazione al secondo turno ... (oasport)

Da Taiwan al Giappone: tutti i fronti caldi della Cina - Si moltiplicano i fronti caldi nell'Indo-Pacifico, la regione al centro del braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti, e sempre più decisiva ai fini degli equilibri mondiali. A differenza di quanto non ...informazione

Tregua in Medio Oriente, il no di Russia e Cina - Bocciata al Consiglio di sicurezza dell’Onu la risoluzione degli Stati Uniti sul cessate il fuoco. Il testo era il risultato di un mese di negoziati.ilsecoloxix

Un passo avanti nella mediCina: il primo trapianto di fegato di maiale in Cina - In un'epoca in cui la scienza continua a sfidare i limiti della mediCina, un importante traguardo è stato raggiunto nel campo dei trapianti d'organo. Dopo aver compiuto il primo trapianto riuscito di ...informazione