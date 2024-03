Cina-Italia | mostra su reliquie delle civilta’ fluviali apre a Tianjin

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 mar – (Xinhua) – Quasi 200 esemplari o set diculturali legate ai fiumi forniti da 16 istituti culturali dallae dall’sono stati svelati ieri presso il National Maritime Museum of China. Lasulle “, incentrata sulle antichenate nelle principali vallidel mondo, durera’ fino al 28 luglio nel museo situato nella municipalita’ di, nel nord della. Si propone dire come gli antichi popoli abbiano sviluppatoagricole lungo i fiumi. Zhu Ci, un funzionario del museo, ha dichiarato che un totale di 108 esemplari o set ...

Pechino, 23 mar – (Xinhua) – Settecento anni dopo la sua morte , il leggendario viaggiatore Italia no Marco Polo rimane un’ispirazione per gli appassionati delle culture della Cina e ... (romadailynews)

