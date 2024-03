Cina | esportazioni di navi in crescita nei primi due mesi 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024) Pechino, 23 mar – (Xinhua) – Ledidellahanno registrato un balzo durante iduedel, sia in termini di volume che di valore, come mostrato dai dati ufficiali. Laha esportato un totale di 937da gennaio a febbraio, in aumento del 59,9% su base annua, secondo l’Amministrazione generale delle dogane. Il valore dellee’ aumentato del 180,6% rispetto allo scorso anno a 48,25 miliardi di yuan (circa 6,8 miliardi di dollari) durante i due. L’industria cantieristica cinese si e’ espansa negli ultimi anni. I tre principali indicatori dell’industria – produzione, nuovi ordini e ordini in portafoglio – si sono aggiudicati la prima posizione nel mercato ...