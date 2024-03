Ciclismo | la classica Coppa Cei apre la stagione allievi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Monte San Quirico (Lucca), 23 marzo 2024 – E’ come al solito una nobile, la 73^Giuseppe Cei (primo aviatore toscano, ingegnere, nato a Cascina, che studiò a Lucca e si trasferì ben presto in Francia dove morì nel 1911) ad aprire a Monte San Quirico alle porte di Lucca l’attesaciclistica. Il collega Giuseppe Tomei componente anche della Struttura Tecnica Regionale del Comitato Toscana, che da tanti anni si occupa da vicino di questa corsa, ha preparato con grande impegno e passione con i colleghi ed amici del G.S. Cei, un’altra edizione di lusso della prima gara stagionale per gli atleti di 15 e 16 anni. Abbiamo più sopra parlato di “attesa” in quanto l’annata in Toscana si presenta interessante come non mai in questa categoria, per la presenza di alcune ...