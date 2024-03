Ciclismo | Gand-Wevelgem 2024 | startlist e favoriti | tutti contro Van der Poel e Philipsen

(Di sabato 23 marzo 2024) Mancano ormai poche ore all’edizionedella, tradizionale classica belga che anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre. Quest’anno la corsa appare contraddistinta dalla presenza di un favorito unico, pronto a catalizzare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Il suo nome è ovviamente Mathieu Van der, reduce dal successo nella E3 Saxo Classic con un assolo in solitaria di oltre 40 km. Il campione del mondo sarà l’uomo da battere lungo i 253 chilometri da Ypres a, visto che la condizione messa in mostra nelle prime uscite stagionali su strada sembra già molto buona. Da capire però quale sarà il copione tattico della corsa, visto che Van derpotrebbe anche mettersi a disposizione di Jaspercome già accaduto ...

Domenica 24 marzo va in scena l’edizione 2024 della Gand-Wevelgem , classica belga che come da tradizione anticipa di una settimana l’appuntamento clou del Giro delle Fiandre. Quest’anno i corridori ... (sportface)

L’ altimetria e il percorso della Gand-Wevelgem 2024 , in programma domenica 24 marzo con i suoi 253,1 chilometri da Ypres a Wevelgem. Un appuntamento che come ogni anno arriva a una settimana esatta ... (sportface)

Gand-Wevelgem 2024: tutti gli italiani in gara. Jonathan Milan la punta - Domenica 24 marzo va in scena l'86esima edizione della Gand-Wevelgem, corsa in linea maschile di un giorno tra le strade del Belgio. Più di 250km per scaldare le gambe in vista del Giro delle Fiandre ...oasport

La piemontese della Lidl-Trek è reduce dallo stage in altura alle Canarie: rientrerà domenica alla Gand-Wevelgem - La piemontese della Lidl-Trek è reduce dallo stage in altura alle Canarie: rientrerà domenica alla Gand-Wevelgem ...gazzetta

Ciclismo, van der Poel subito vincente sul pavé: stacca Van Aert e trionfa alla E3 Saxo Classic - Prova di forza del campione del mondo, al debutto sulle strade del Belgio: scatta su Paterberg a 40 km dall'arrivo e fa il vuoto. Van Aert cade per provare a seguirlo ...sport.virgilio