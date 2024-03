Ciclismo | Elisa Longo Borghini salta la Parigi-Roubaix | nel mirino la Liegi-Bastogne-Liegi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Cambio di programma per quanto riguarda: la piemontese della Lidl-Trek non sarà al via dellail prossimo 6 aprile. La campionessa italiana ha deciso infatti di focalizzare i suoi sforzi e la sua preparazione sulle Classiche delle Ardenne, in particolare sulla. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport,ha fatto un ritiro in altura a Tenerife e sarà al via nei prossimi giorni di Gand-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen e Giro delle Fiandre ma, in accordo con il coach Paolo S, è stato stabilito dire la corsa transalpina in programma sabato 6 aprile per cominciare la ...