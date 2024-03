Chiara Ferragni vuole voltare pagina | ma rivedrà Fedez | cosa sta accadendo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 23 marzo 2024)pronti a incontrarsi al compleanno della figlia Vittoria: l’imprenditrice digitale ha deciso di guardare avanti dopo la crisisono pronti a guardare avanti dopo la grande crisi. La storia d’amore tra i Ferragnez sembra ormai parte del passato e da qui nasce la volontà di entrambi gli ex coniugi di guardare avanti. “Mi sento meglio, circondata d’amore e pronta a sentirmi di nuovo me stessa”, ha ammesso rispondendo a un fan sui commenti l’influencer. Le sue parole sono state affidate a Instagram anche nel giorno del terzo compleanno di Vittoria. Come successo pochi giorni fa con Leone, anche per la piccola di casa sarà prevista una festa con tanto di reunion con l’ex marito, che molto probabilmente tornerà a casa in via eccezionale per la ...