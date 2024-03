Chi vincerà il Grande Fratello | classifica e previsioni degli scommettitori

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 23 marzo 2024) Quasi sette mesi dalla prima puntata e appena 48 ore alla finale, è tempo di capire chiil. Nella casa di Cinecittà sono rimasti solo otto concorrenti, ma è chiaro a tutti che la vittoria se la contenderanno le due vere protagoniste di questa edizione: Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Quasi certamente saranno proprio l’attrice di Vivere e la santa patrona del ‘vuoi o non vuoi’ a spegnere le luci dalla casa. In questi mesi Beatrice ha vinto tutti i televoti nei quali era stata trascinata, ottenendo anche delle ottime percentuali, ma anche Perla se l’è sempre cavata benissimo. Giovedì sera ad esempio, la Vatiero è stata eletta finalista con ampio margine rispetto agli altri gieffini in sfida con lei (46%, contro il 30% di Greta e il 24% di Giuseppe). Perla, sei in FINALE ...