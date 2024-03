Chi l' ha costretta a dire la verità Kate Middleton e il cancro | un sospetto drammatico e sconvolgente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) La principessa del Galles ha il. Ad annunciarlo è lei stessa seduta su una panchina in jeans e maglione bianco a righe blu, in un video registrato dalla Bbc e mandato in onda nel tardo pomeriggio di ieri.rompe così il silenzio svelando il suo dramma. Il tumore è stato scoperto dopo una delicata operazione all'addome nell'ospedale dei vip inglesi, la London Clinic, dove è stata ricoverata 13 notti lo scorso gennaio. E dopo un mese ha iniziato un ciclo di chemioterapia. Una dichiarazione choc che piomba sul Regno Unito e apre un'altra voragine (anche emotiva), dopo la notizia della stessa brutta malattia data da re Carlo. Da oltre due mesi Catherine, 42 anni, si era allontanata dalla vita pubblica e certo la sua lunga assenza non faceva bene sperare. Anche se in un primo momento la Casa reale aveva annunciato che ...