Chi è Michael Folorunsho | il volto nuovo dell' Italia che fino all’anno scorso giocava in serie B

(Di sabato 23 marzo 2024) Rispetto ad altri suoi compagni di squadra ci ha messo più tempo per sbocciare, ma adesso che l'ha fatto si vuole prendere tutto. A cominciare dalla Nazionale. Perché per raccontare la storia diè necessario partire dalla fine. E da una maglia da titolare che Luciano Spalletti potrebbe consegnargli domenica 24 marzo nella seconda amichevole americanacontro l'Ecuador, il modo migliore per festeggiare la prima convocazione in Nazionale.Claudio Villa/Getty ImagesIl lungo peregrinarea VeronaIjemuanè nato a Roma il 7 febbraio 1998 da genitori di origini nigeriane, e fin da subito ha avuto un legame speciale con il pallone. Come tutti, ha iniziato con le squadre ...