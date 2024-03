Chi è il fidanzato di Michele Bravi? Mistero sul suo nome

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 23 marzo 2024), noto cantautore italiano, ha recentemente rivelato di essere. Sebbene non abbia svelato ildella persona che ha accanto, l’artista pare aver ritrovato una certa serenità. Durante la sua partecipazione ad Amici come giudice (riconfermato anche questo anno), si era spesso vociferato di una loro presunta relazione con Giuseppe Giofrè ma il ballerino ha smentito tali voci. Tra i giudici del Serale di Amici 23, infatti, c’è solo ed esclusivamente amicizia e stima reciproca. In un’intervista,ha anche raccontato di essere stato molto innamorato di un suo ex, con il quale sembra non essere più in contatto. Questo momento della sua vita sembra essere intenso e ricco di amore, e il cantautore ha espresso la sua felicità ...