Chi è il fidanzato di Giuseppe Giofrè? L’attuale situazione sentimentale

(Di sabato 23 marzo 2024), ballerino e coreografo, è uno dei giudici di Amici 2023. Nato il 10 gennaio 1993 a Gioia Tauro, nella provincia di Reggio Calabria, ha una carriera nel mondo dello spettacolo che lo ha portato a vincere la categoria danza nell’undicesima edizione di Amici di Maria De Filippi: chi è il suo? Chi è ildiè apertamente omosessuale. In passato, ha avuto una relazione con il ballerino Adam Vesperman, noto per aver interpretato Billy Elliot nel musical omonimo. Attualmente, sembra essere single.si è appassionato alla danza sin da piccolo e ha iniziato a ballare nella sua città natale. Successivamente, si è trasferito a Reggio Calabria per perfezionare la sua tecnica hip hop e ...