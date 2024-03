Chi è Holden | figlio del marito di Laura Pausini | al serale di Amici 23

(Di sabato 23 marzo 2024) Joseph Carta, nome d’arte diè un concorrente di23: ha conquistato lo scorso 18 febbraio la maglia dorata, che gli permetterà di accedere alla fasedel programma. Un traguardo conseguito dopo un lungo percorso al fianco di Rudy Zerbi, che sin da settembre ha puntato sulle sue qualità, arrivando più volte allo scontro, senza mai perdere l’obiettivo. Il cantante, è ildi Rebecca Galli e Paolo Carta, attualedi. Nella sua avventura nel talent ha pubblicato i due singoli Dimmi che non è un addio, secondo disco d’oro dell’edizione 23 didopo Rossofuoco di Mida, ma anche Nuvola che ha superato 8 milioni di stream su Spotify. Chi è, quindi, non è ...

