CHI E’ A lui Pesaro dedica il Bologna club

(Di sabato 23 marzo 2024) Franco Battisodo compirà 75 anni fra pochi giorni: è nato ail 15 aprile 1948. Ha giocato nelallenato da Cervellati, Pesaola e Carniglia per dieci anni in serie A, conquistando anche una Coppa Italia. A Battisodo èto anche il "", che alcuni fedelissimi rossoblù bolognesi che abitano aed alcuni pesaresi hanno fondato due anni fa: "Mi ha fatto molto piacere e ogni tanto usciamo a cena". Alla carriera di allenatore ha preferito la famiglia con cui gestisce l’ultimo negozio a gestione famigliare di articolo sportivi a, in piazza Redi. Inoltre dipinge opere su ceramica ("La mia grande passione", dice), che poi espone anche nel suo negozio di piazza Redi. d.e.

Corriere dello Sport – La Lazio voleva Zielinski : ADL chiese 35mln per lui L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse della Lazio per Piotr … L'articolo La Lazio voleva ... (forzazzurri)

Calzona in Slovacchia: «Adesso testa soltanto agli Europei» - La strana lunga vigilia dell'allenatore a doppio servizio, l'uomo che ha rinunciato a una parte dell'ingaggio con la nazionale slovacca pur di dire di sì al Napoli. Ma ora ...ilmattino

Terni, 62enne truffata dal finto carabiniere consegna soldi e oro per salvare suo figlio dopo un incidente - TERNI - «Sono il maresciallo dei carabinieri, tuo figlio ha causato un incidente stradale. Ha investito una persona che ora è in fin di vita, lui è in stato di fermo in caserma ...ilmessaggero

Grande Fratello, tra Beatrice e Giuseppe spunta un “ti amo”: ecco cosa è successo prima dell’eliminazione del gieffino - Però dovendo scegliere chi preferirei vedere in finale dico Giuseppe. Questo perché ormai lui è la mia rovina e quindi devo dire lui se voglio essere onesta. Se lui ha fatto bene a scegliere Perla per ...tag24