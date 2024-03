Che fine ha fatto Kate? William rompe il silenzio | “Lei è…” | la confessione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 23 marzo 2024) Il principesta cominciando a rilasciare dichiarazioni pubbliche dopo gli ultimi scandali che hanno riguardato la salute die le foto pubblicate. Tutti ricorderanno sicuramente la foto diMiddleton comparsa sui rotocalchi, in cui è serena e felice coi figli e in ripresa, anche se uscita dall’intervento all’addome abbastanza provata, tanto da rimandare i suoi impegni fino al 1 aprile.ha detto qualcosa di importante in merito alla foto ritoccata di– Cityrumors.it – Fonte: Instagram @middleton royalLa foto, che poi si è scoperto è stata “ritoccata”, ha gettato ulteriore caos nella Royal Family: un altro scandalo che la Corona non può permettersi, adesso che la comunicazione con i sudditi è in un momento molto critico e difficile. Cosa ha detto ...