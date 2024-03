Che cos' è l' Isis-Khorasan | il gruppo terrorista dell' attacco a Mosca

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 23 marzo 2024) Il generale Michael E. Kurilla, capo del Comando centrale'esercito americano ha dichiarato di recente a una commissione parlamentare che l'-K "mantiene la capacità e la volontà di attaccare gli Stati Uniti e gli interessi occidentali all'estero in soli sei mesi, senza alcun preavviso". E l'di, come lo scorso gennaio era accaduto per il doppio attentato in Iran, viene rivendicato, dopo un momento di confusione, proprio dall'-K. Organizzazione colpevole di alcunee peggiori atrocità compiute in Afghanistan negli ultimi anni, dove ha preso di mira scuole femminili, ospedali e persino un reparto di maternità in cui sono state ammazzate a colpi di pistola donne incinte e infermiere. Negli anni, ilha colpito forze di sicurezza e ...