C’erano quattro contenziosi aperti Percorso duro | ma ne è valsa la pena

(Di sabato 23 marzo 2024) "Già il problema era complesso, pensi che, e poi ci si è messo anche il Covid e così per arrivare alla conclusione dell’iter ci sono voluti due anni e mezzo, ma ne èla. Quello della messa in sicurezza della discarica di via Calderana era un problema da risolvere. E con la buona volontà e la condivisione degli obiettivi fra pubblico e privato, ovvero Comune di Russi e società Calderana, il risultato è arrivato, con soddisfazione per entrambi": a parlare è la sindaca Valentina Palli che ha condotto in prima persona, assieme ai tecnici, l’intera operazione. Un’operazione che, per la delicatezza e le vicende trascorse riguardanti precedenti amministrazioni, è stata portata avanti "con la massima condivisione con tutti gli enti della conferenza ...