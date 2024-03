C’è un giovane eroe che al Crocus di Mosca ha disarmato un terrorista La testimonianza di Elena | spettatrice | «Così ha salvato decine di noi» – Il video

(Di sabato 23 marzo 2024) C’è un misteriosonella drammatica serata dell’attacco terroristico alCity Hall di. Un uomo fra i 35 e i 40 anni, presente nella sala del teatro, è riuscito a saltare addosso a unche stava sparando all’impazzata stordendolo con il calcio del mitra che è riuscito a strappargli. Ha guadagnatominuti preziosi per fare scappare incolumidi spettatori che correvano sul palco cercando un’uscita di sicurezza dal teatro. Fino a quel momento chi aveva provato a fuggire era stato falciato dalle raffiche del. Latelefonica di unadel concerto Ad aver raccontato per prima la presenza delche eroicamente ha ...

Catania, 23 marzo 2024 - Gli insulti e le botte, mentre aveva in braccio il figlioletto in tenera età. Le grida e la telefonata con la nonna che s’interrompe bruscamente e mette in allarme la donna ... (quotidiano)

Monte di Malo (Vicenza), 23 marzo 2024 – Incidente in grotta per un giovane speleologo che è rimasto Ferito dopo il distacco di una roccia. Le sue condizioni non gli permettono di risalire ... (ilrestodelcarlino)

Kate Middleton, l'affondo del luminare dopo il video: "Nessun senso da un punto di vista medico": 'Io e William abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come si può immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del ...

Non solo Bari, tutta la Puglia in piazza con Decaro: sindaci, studenti, anziani. Canfora: 'Qui un secolo fa cacciarono le bande fasciste': "Fossi più giovane sarei lì, in mezzo alla gente. È il nostro sindaco , è pulito come l'acqua. Come fai a non venirglielo a dire". Sono tanti, più di quelli che ci si aspettava, i baresi che sono ...