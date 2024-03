Cave | niente aumenti | Produzione di marmo quasi dimezzata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) L’aumento del 5 per cento diconsentito dal nuovo piano regionale non farà aumentare le quantità diestratto nelledi Carrara. L’aumento della quota sostenibile, contestato da molti, riguarderà solo le terre da asportare. A dirlo è la sindaca Serena Arrighi. "Carrara rispetta già le previsioni del piano regionale– spiega la prima cittadina – e l’estrazione nel 2023 è ai minimi storici". "Per quanto riguarda il Comune di Carrara tutte le aziende sono in linea con le quantità assegnate e non prevediamo problemi con le produzioni sostenibili già previste dal Prc – prosegue Serena Arrighi –. Per il nostro territorio, lo ricordo, il piano fissa a 32 milioni di metri cubi le produzioni sostenibili in 20 anni, e noi come Comune abbiamo fissato un ulteriore paletto assegnando finora nei singoli ...