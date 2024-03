Catherine | principessa del Galles | annuncia la diagnosi di cancro

(Di sabato 23 marzo 2024)del, combatte il: annuncio schioccantedel, ha rivelato di stare affrontando una battaglia contro ilin un video preregistrato diffuso venerdì 22 marzo. Questa rivelazione è stata una sorpresa, poiché all’inizio si pensava che la sua condizione non fosse legata al. Trattamento di chemioterapia preventiva Dopo un importante intervento chirurgico addominale a Londra, le è stato diagnosticato undurante i test successivi. Il suo team medico le ha consigliato di iniziare la chemioterapia preventiva, un trattamento che mira a prevenire ildal tornare o a ridurre il rischio di L'articolo proviene da News Nosh.

Kate e il cancro, Harry e Meghan: «Speriamo che sia in grado di guarire in pace» - Tutti vicini a Kate Middleton, nel momento più difficile della sua vita. «Auguriamo buona salute e una pronta guarigione a Kate, e speriamo che sia in grado di guarire privatamente e ...ilmattino

Perché Kate Middleton ha deciso di rivelare il cancro e la chemioterapia - L'immagine di Kate, la «principessa perfetta», si era dissolta negli ultimi due mesi: prima dietro ai silenzi ufficiali, poi nelle voci morbose su di lei, fino al caos della foto manipolata. Così è ma ...corriere

Kate Middleton: «Ho il cancro, sto facendo chemioterapia preventiva». La scoperta dopo l'intervento all'addome: il videomessaggio agli inglesi - Seduta su una panchina, più esile di come siamo abituati a vederla. Pochissimo trucco, nessun orpello e questa volta nessun ritocco. Vulnerabile, con la voce pervasa di emozione: ...ilmessaggero