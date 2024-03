Cateno De Luca | Noi federalisti meridionali in lista con i leghisti veri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) BuongiornoDe, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama nord, come va? "Tutto a posto. Sono a Milano, reduce da alcune di queste che io chiamo sedute spiritiche". Perché sedute spiritiche? "Sono riunioni riservate dove c’è chi vuole fare la guerra al mondo, ma poi ha paura d’esser visto dai leader perché vorrebbe il paracadute garantito". Intende dire che il malessere leghista con cui sta intessendo alleanze per le Europee è solo la punta di un iceberg? "Abbiamo posto basi importanti proprio nel cuore della crisi della Lega. Finalmente si potrà amplificare il concetto di ‘Roma ladrona’, da anni interdetto ai, perché significherebbe ‘Salvini ladrone’. Il dissenso crescente nella Lega oggi può trovare un punto di riferimento in un’iniziativa portata avanti dai fondatori. L’alleanza con Roberto Castelli e il ...