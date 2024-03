Catania | paura per una valigia davanti alla Facoltà di Scienze Politiche | intervengono gli artificieri

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024 Alle 21.00 di ieri 22 marzo, circa, la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri diha ricevuto la telefonata di un passante, che segnalava la presenza di un trolley abbandonato sul marciapiedi, su una parete dell’edificio che ospita la sede distaccata delladi, nel quartiere San Cosimo. Immediato a quel punto l’intervento delle pattuglie del Nucleo Radiomobile die del Nucleo Operativo della Compagnia di Pizza Dante, che raggiunto il luogo segnalato in una manciata di minuti e accertata la presenza di una grossanera appoggiata al muro di un palazzo che fa angolo con via Gulli, hanno avviato le necessarie procedure operative per mettere in sicurezza l’area, non potendosi escludere la ...

