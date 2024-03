Catania | denunciati due minori nella notte

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024tra sabato e domenica, personale delle Volanti ha denunciato in stato di libertà due minorenni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli stessi non si sono fermati quando gli agenti, nel corso di un posto di controllo effettuato in Via Madonna del Divino Amore, gli hanno imposto l’alt. Quindi, è iniziato un pericoloso inseguimento che è terminato in viale Giovanni da Verrazzano. Alla guida del veicolo si trovava un minore al quale è stata contestato – oltre alle numerose violazioni delle norme del Codice della Strada – anche il possesso per uso personale di sostanza stupefacente, poiché è stato trovato in possesso di 0.76 grammi di marijuana. Il passeggero, invece, è stato deferito per porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto è stato trovato in possesso di un coltello. I due ...