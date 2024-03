Caso Acerbi | Moggi | «Difficile prendere le sue parti»

(Di sabato 23 marzo 2024) Le parole di Luciano, ex dirigente di Juve e Napoli, suldopo i presunti insulti razzisti a Juan Jesus Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei TV, l’ex dirigente della Juve e del Napoli, Luciano, si è espresso così riguardo al, esploso dopo la frase razzista che pare aver detto il difensore dell’Inter nei confronti di Juan

Acerbi-Juan Jesus , il Caso continua a far discutere: il tema di discussione è il perdono del centrale partenopeo nei confronti del nerazzurro. Durante la pausa riservata agli impegni Nazionali sta ... (spazionapoli)

Secondo Raffaele Auriemma , l’insulto razzista di Acerbi a Juan Jesus sarebbe stato un tentativo di “ridimensionare” il difensore del Napoli, sfruttando in modo deprecabile la carta del razzismo. In ... (napolipiu)

La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì, ma prima di allora l’ Inter avrà due risposte importanti e molto attese. La prima riguarda la decisione del giudice sportivo in merito al caso ... (gazzettadelsud)

"Ti faccio nero", risposta da applausi di Juan Jesus alla difesa di Acerbi: cosa ha detto al procuratore - Juan Jesus è stato ascoltato dalla Procura federale ieri per i fatti accaduti in Inter-Napoli con Francesco Acerbi. “Ti faccio nero”, avrebbe detto questo il difensore nerazzurro a sua detta respingen ...msn

Sportmediaset: “Questa la frase che Acerbi avrebbe pronunciato a Juan Jesus secondo il difensore azzurro” - Successivamente al Caso di San Siro la Procura Federale che ha ascoltato sia Acerbi che Juan Jesus per quanto accaduto nella sfida di domenica tra Napoli ed Inter. Il sito di Sportmediaset continua a ...mondonapoli

Serie A - Inter, è emergenza in difesa! Oltre a Acerbi, Inzaghi deve fare a meno di de Vrij: due settimane di stop - SERIE A - Oltre ad Acerbi, che potrebbe essere squalificato per il Caso Juan Jesus, Simone Inzaghi dovrà fare a meno dell'altro centrale di ruolo de Vrij per la ...eurosport