Caso Acerbi | attesa per la sentenza | la Procura chiude le indagini

Sono giorni delicati per Francesco Acerbi e per l’Inter: ecco quando è attesa la decisione sulla squalifica dopo il Caso di razzismo con Juan Jesus . Il Caso Acerbi-Juan Jesus continua a far ... (spazionapoli)

La Procura Federale ha ascoltato i protagonisti del caso Acerbi - Juan Jesus . Solo i due calciatori, nessun altro, come ha deciso il procuratore Giuseppe Chiné. Esclusa quindi la possibilità che in ... (sport.quotidiano)

Caso Juan Jesus, la difesa di Acerbi: "Ho detto ti faccio nero" - Il difensore ha ribadito il racconto già fatto a Spalletti e all'Inter. Le scuse in campo servivano a chiudere l’episodio, negate le espressioni razziste ...corrieredellosport

Inter, cosa rischia Acerbi per le frasi a Juan Jesus - Cosa rischia Acerbi per le frasi a Juan Jesus Tra la stangata e la mancata sanzione, c'è anche una terza via possibile ...sportmediaset.mediaset

Juan Jesus è pronto ad andare in tutte le sedi giudiziarie per dimostrare la sua verità (Corsera) - Juan Jesus non ha mai voluto mettere in piazza la situazione con Acerbi, ma adesso vuole che la verità venga a galla e si chiarisca tutto ...ilnapolista