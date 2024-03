La Casa Bianca ha conferma to le indiscrezioni di qualche ora fa di Cnn e New York Times che gli Stati Uniti avevano avvertito Mosca all'inizio di marzo di un attacco terroristico che avrebbe potuto ... (quotidiano)

Casa Bianca, 'l'Isis è un comune nemico terrorista' - Il giorno dopo l'attacco rivendicato dall'Isis che ha causato 133 morti nella periferia di Mosca, la Casa Bianca ha affermato che il gruppo jihadista è un "comune nemico terrorista". (ANSA) ...ansa

Tutto il mondo guarda all'Isis. Solo gli occhi di Punti fissano l'Ucrania - Lo Stato Islamico rivendica non una, ma due volte l'attentato a Mosca, pubblica le foto dei terroristi che combaciano con quelle diffuse da Mosca. Eppure ...huffingtonpost

Shirley: in corsa per la Casa Bianca, la recensione del film diretto da John Ridley - La recensione di Shirley: in corsa per la Casa Bianca, il nuovo film Netflix disponibile sulla piattaforma con Regina King.cinefilos