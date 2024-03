(Di sabato 23 marzo 2024) Lahato le indiscrezioni di qualche ora fa di Cnn e New York Times che gli Stati Uniti avevano avvertitoall'inizio di marzo di un attacco terroristico che avrebbe potuto colpire "grandi raduni" a. "All'inizio di questo mese, il governo americano aveva informazioni su un piano per un attacco acontro grandi raduni e concerti" e le "ha condivise con le autorità russe", ha detto la portavoce del Consiglio oer la sicurezza nazionale Adrienne Watson. Intanto, fonti dell'intelligence riferiscono alla Cbs che gli Stati Uniti "avevano una serie di informazioni e segnali su un possibile attacco dell'Isis in Russia da novembre".

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie durante una recente apparizione nello show Hot Ones, l’attrice Gwyneth Paltrow ha Conferma to quella che sembrava ... (mistermovie)

Il film: SHIRLEY : in corsa per la Casa Bianca . Regia: John Ridley. Cast: Regina King, Lucas Hedges, Michael Cherrie Genere: Drammatico, Biografico. Durata: 116 minuti. Dove l’abbiamo visto: In ... (cinemaserietv)

Casa Bianca conferma, Mosca avvertita del rischio di attacchi - La Casa Bianca ha confermato le indiscrezioni di qualche ora fa di Cnn e New York Times che gli Stati Uniti avevano avvertito Mosca all'inizio di marzo di un attacco terroristico che avrebbe potuto ...ansa

Attacco a Mosca, gli allarmi Usa inascoltati - Dieci giorni fa il report della Cia: rischio attentati da parte dell’Isis-K. La Casa Bianca esclude il coinvolgimento di Kiev ma precisa: abbiamo frenato le ...ilsecoloxix

Shirley – In corsa per la Casa Bianca: un film polveroso – La recensione - Shirley - in corsa per la Casa Bianca recensione del film su Netflix. Informazioni utili, trama e cast, voto e commento.dituttounpop