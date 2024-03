Carlos Augusto | il giorno del recupero Assieme a lui un altro – Sky

(Di sabato 23 marzo 2024)è sulla via deldal recente infortunio che lo ha tenuto fuori nell’ultima settimana di impegni dell’Inter. Con lui rientrerà ungiocatore a breve secondo Sky Sport. RIENTRO – L’affaticamento al polpaccio destro rimediato in Bologna–Inter sta per essere superato definitivamente.si è allenato a parte negli ultimi giorni, ma vede il. Tra giovedì e venerdì prossimo il brasiliano tornerà a svolgere le sessioni di Appiano Gentile con i compagni.all’ex Monza si rivedrà anche Stefano Sensi, fermo invece da più settimane. Per Juan Cuadrado e Marko Arnautovic i tempi invece si dilatano, serve ancora pazienza con i programmi riabilitativi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

