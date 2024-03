Caressa | «Caso Acerbi | è un’aggravante che era in quella giornata lì Spiego»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024) Fabioha parlato delriguardante il presunto insulto razzista che Francescoavrebbe risolto a Juan Jesus in Inter-Napoli.-JUAN JESUS – Queste le parole di Fabionel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Io non so come sono andate le cose, lo sanno loro due. Non voglio neanche sapere bene, anche se è interessante cosa succederà lunedì con le squalifiche. Però, ragazzi, se uno parla e accusa un altro o comunque tira fuori una questione che riguarda il colore della pelle è razzismo (punto!). E finché noi non capiamo questa cosa non facciamo un passo in avanti culturale. Non deve essere un termine, un elemento di discriminazione». Poiha aggiunto. «Non è importante, ma èche era in ...